Стоимость золота достигла исторического максимума

Золото достигло своего исторического рекорда, увеличившись на 1,46%, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

Ожидание снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США уже осенью оказывает поддержку стоимости золота. Инвесторы также ждут публикации протокола майского заседания ФРС, который может прояснить дальнейшие планы регулятора.

События в Иране, в том числе гибель президента и министра иностранных дел в катастрофе вертолета, также влияют на рынок, поскольку золото считается традиционным активом-убежищем в периоды глобальной неопределенности.