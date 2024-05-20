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Французский политик призвал власти разрешить ВСУ бить по РФ

20 мая 2024 13:06
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Жан-Луи Бурланж, глава комитета по иностранным делам парламента Франции, предложил разрешить Украине наносить удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призывает отменить табу и разрешить использование западного оружия для ударов по России.

По сообщениям Politico, Украина стремится получить разрешение от США на использование американского оружия против России. В то же время, на Западе все чаще обсуждают прямое вмешательство в украинский конфликт.

Президент Франции и глава МИД Великобритании уже высказались в поддержку возможных ударов Украины по России. Киев получил разрешение от Лондона на использование британского оружия для атак на Крым. 

# Международная политика

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