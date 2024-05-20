Французский политик призвал власти разрешить ВСУ бить по РФ

Жан-Луи Бурланж, глава комитета по иностранным делам парламента Франции, предложил разрешить Украине наносить удары по России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призывает отменить табу и разрешить использование западного оружия для ударов по России.

По сообщениям Politico, Украина стремится получить разрешение от США на использование американского оружия против России. В то же время, на Западе все чаще обсуждают прямое вмешательство в украинский конфликт.

Президент Франции и глава МИД Великобритании уже высказались в поддержку возможных ударов Украины по России. Киев получил разрешение от Лондона на использование британского оружия для атак на Крым.