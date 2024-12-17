Операцию по убийству генерала Кириллова провела СБУ

Генерал Игорь Кириллов был убит в ходе операции спецслужб Украины, сообщает Reuters со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

В результате взрыва, произошедшего сегодня утром во дворе одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве, погиб Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было установлено в самокат. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия». На месте происшествия работают следователи и оперативные службы.