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Операцию по убийству генерала Кириллова провела СБУ

17 декабря 2024 15:07
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Генерал Игорь Кириллов был убит в ходе операции спецслужб Украины, сообщает Reuters со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

Операцию по убийству генерала Кириллова провела СБУ-1

Фото: Следственный комитет РФ

В результате взрыва, произошедшего сегодня утром во дворе одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве, погиб Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было установлено в самокат. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия». На месте происшествия работают следователи и оперативные службы.

# Теракт # Взрыв # Россия

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