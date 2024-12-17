Небензя: РФ не устроят никакие схемы заморозки украинского конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москву не устраивает схема заморозки конфликта в Украине и роль НАТО в разрешении кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что практика Минских соглашений показала недоверие к Западу и Киеву.