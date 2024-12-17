Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москву не устраивает схема заморозки конфликта в Украине и роль НАТО в разрешении кризиса. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что практика Минских соглашений показала недоверие к Западу и Киеву.
Требования Москвы по выходу из кризиса «понятны и логичны», а вот инициативы Зеленского могут быть «дымовой завесой» перед началом эскалации, подчеркнул Небензя.
Ранее, когда переговоры с Украиной в Беларуси и Турции практически закончены, Киев нарушил договоренности после вывода войск РФ, отметил Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров также добавил, что гарантии безопасности Украины были серьезными, но Киев внес изменения в последний момент.