Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Анновка в ДНР

Российские войска захватили село Анновка в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это поселение находится в 8 километрах к югу от Курахово, и его взятие открывает доступ к городу с юга. Потери врага составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые машины «Казак», три автомобиля, гаубица Д-30, пушки М119 и Л-119, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.