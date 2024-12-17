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Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Анновка в ДНР

17 декабря 2024 12:16
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Российские войска захватили село Анновка в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Армия РФ взяла под свой контроль населенный пункт Анновка в ДНР-1

Фото: pixabay

Это поселение находится в 8 километрах к югу от Курахово, и его взятие открывает доступ к городу с юга. Потери врага составили до 330 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре боевые машины «Казак», три автомобиля, гаубица Д-30, пушки М119 и Л-119, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

# Армия

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