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Три человека погибли. 15-летняя ученица открыла стрельбу в школе Висконсина

17 декабря 2024 12:47
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Полиция установила, что стрелявшей в христианской школе в Висконсине была 15-летняя ученица Натали Рапноу, которая умерла от огнестрельного ранения. Об этом пишет РИА Новости.

Три человека погибли. 15-летняя ученица открыла стрельбу в школе Висконсина-1

Фото: pixabay

В результате инцидента погибли три человека, включая стрелявшую. Еще шесть учеников и один учитель пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция продолжает выяснять мотив. О происшествии сообщил ученик второго класса.

# Стрельба в США

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