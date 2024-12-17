Три человека погибли. 15-летняя ученица открыла стрельбу в школе Висконсина

Полиция установила, что стрелявшей в христианской школе в Висконсине была 15-летняя ученица Натали Рапноу, которая умерла от огнестрельного ранения. Об этом пишет РИА Новости.

В результате инцидента погибли три человека, включая стрелявшую. Еще шесть учеников и один учитель пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция продолжает выяснять мотив. О происшествии сообщил ученик второго класса.