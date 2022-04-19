ООН о кризисе продовольствия в мире: цены росли, но конфликт в Украине усугубил и без того испорченное положение

Из-за конфликта в Украине всему миру грозит продовольственный кризис. Это заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за конфликта в Украине всему миру грозит продовольственный кризис. Это заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сложнее всего приходится странам Африки и Ближнего Востока. Там значительно сократились поставки зерна. А все цены в среднем выросли на 40 %. Еще до этого каждый второй житель южной части африканского континента сталкивался с голодом. Сейчас ситуация стремительно ухудшается.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Более 1,7 миллиарда человек, треть из которых уже живет в нищете, в настоящее время сильно подвержены сбоям в продовольственной, энергетической и финансовой системах, которые вызывают рост бедности и голода. 36 стран рассчитывают на Россию и Украину в получении более половины своего импорта пшеницы. Некоторые из них – самые бедные и уязвимые страны мира. И цены уже росли, но конфликт еще больше усугубил и без того испорченное положение.
На фоне происходящего уровень жизни стремительно падает и в Евросоюзе. В Германии вырос спрос на муку и растительное масло. Растут цены и на коммунальные услуги, в частности, электричество и газ. Теперь на оплату жилья уходит большая часть зарплаты.
Почувствовала на себе экономические неурядицы и Япония. Там столкнулись с дефицитом удобрений, так как страна их полностью импортирует. Причем 20 % поставляли Беларусь и Россия. Те удобрения, что еще остались, подорожали почти в 2,5 раза.
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