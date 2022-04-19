ООН о кризисе продовольствия в мире: цены росли, но конфликт в Украине усугубил и без того испорченное положение

Из-за конфликта в Украине всему миру грозит продовольственный кризис. Это заявление сделали в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложнее всего приходится странам Африки и Ближнего Востока. Там значительно сократились поставки зерна. А все цены в среднем выросли на 40 %. Еще до этого каждый второй житель южной части африканского континента сталкивался с голодом. Сейчас ситуация стремительно ухудшается.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

Более 1,7 миллиарда человек, треть из которых уже живет в нищете, в настоящее время сильно подвержены сбоям в продовольственной, энергетической и финансовой системах, которые вызывают рост бедности и голода. 36 стран рассчитывают на Россию и Украину в получении более половины своего импорта пшеницы. Некоторые из них – самые бедные и уязвимые страны мира. И цены уже росли, но конфликт еще больше усугубил и без того испорченное положение.