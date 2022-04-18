Яйца подорожали вдвое прямо перед Пасхой. Птичий грипп буйствует в США и Франции

На фоне сокращения производства, главный атрибут Пасхи в США подорожал вдвое. Теперь потребители с трудом находят яйца в магазинах. Кроме того, начали дорожать и продукты, для приготовления которых они используются, например, майонез. Производители не обнадеживают: для возобновления работы зараженных ферм потребуются месяцы. В 2022 году только в США птичий грипп уничтожил более 19 миллионов кур. Это самая серьезная вспышка с 2015 года. Помимо птичьего гриппа, ситуацию осложняет и конфликт в Украине. Именно она была крупнейшим поставщиком яиц в ЕС.