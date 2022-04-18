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Яйца подорожали вдвое прямо перед Пасхой. Птичий грипп буйствует в США и Франции

18 апреля 2022 10:29
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Из-за серьезных вспышек птичьего гриппа в Соединенных Штатах и Франции в мире взлетели цены на яйца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яйца подорожали вдвое прямо перед Пасхой. Птичий грипп буйствует в США и Франции-1

На фоне сокращения производства, главный атрибут Пасхи в США подорожал вдвое. Теперь потребители с трудом находят яйца в магазинах. Кроме того, начали дорожать и продукты, для приготовления которых они используются, например, майонез. Производители не обнадеживают: для возобновления работы зараженных ферм потребуются месяцы. В 2022 году только в США птичий грипп уничтожил более 19 миллионов кур. Это самая серьезная вспышка с 2015 года. Помимо птичьего гриппа, ситуацию осложняет и конфликт в Украине. Именно она была крупнейшим поставщиком яиц в ЕС.

# Экономический кризис # Фотофакт

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