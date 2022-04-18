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У англичан нет денег на мебель. Цены резко выросли после запрета на экспорт древесины из Беларуси и России

18 апреля 2022 10:31
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Из-за санкций против Беларуси и России в Великобритании резко выросли цены на мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У англичан нет денег на мебель. Цены резко выросли после запрета на экспорт древесины из Беларуси и России-1

После запрета на экспорт древесины из Союзного государства, лесной попечительский совет Англии приостановил все торговые соглашения с Минском и Москвой. Стоит отметить, что производство мебели приносит британской экономике почти 17 миллиардов долларов в год. Теперь высокие цены на предметы интерьера делают их недоступными для британцев.

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# Санкции # Фотофакт

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