У англичан нет денег на мебель. Цены резко выросли после запрета на экспорт древесины из Беларуси и России

Из-за санкций против Беларуси и России в Великобритании резко выросли цены на мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После запрета на экспорт древесины из Союзного государства, лесной попечительский совет Англии приостановил все торговые соглашения с Минском и Москвой. Стоит отметить, что производство мебели приносит британской экономике почти 17 миллиардов долларов в год. Теперь высокие цены на предметы интерьера делают их недоступными для британцев.

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