«Давно нужно было заключить мир». Маск сделал мрачное заявление по Украине

Илон Маск заявил в социальной сети X, что Украине уже давно пора заключить мир. Об этом пишет РИА Новости. Этот комментарий был дан на фоне приближения российской армии к Красноармейску.

Ранее российские войска зашли в село Шевченко к западу от Курахово в ДНР, в котором начались боевые действия. Курахово – это стратегически важный город в западной части ДНР, находящийся в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Овладение Курахово даст возможность российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.