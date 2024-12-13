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«Давно нужно было заключить мир». Маск сделал мрачное заявление по Украине

13 декабря 2024 10:01
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Илон Маск заявил в социальной сети X, что Украине уже давно пора заключить мир. Об этом пишет РИА Новости. Этот комментарий был дан на фоне приближения российской армии к Красноармейску.

Ранее российские войска зашли в село Шевченко к западу от Курахово в ДНР, в котором начались боевые действия. Курахово – это стратегически важный город в западной части ДНР, находящийся в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Овладение Курахово даст возможность российским войскам продвинуться к западной границе ДНР.

# Международная политика

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