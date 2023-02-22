Платно можно выбрать имя сверчку. Зоопарк в США нашёл уникальный способ заработать

Партию необычных сверчков вырастили в зоопарке американской Пенсильвании. У каждого насекомого есть имя, причем оплаченное заказчикам. Такой ход имеет бизнес-расчет. Ведь деньги берут с тех, кто хочет насолить своим бывшим и обрести самоуспокоение. Сверчков нарекают в честь человека, который разбил кому-то сердце.

Мэтт Прованс, представитель зоопарка:

Не всегда дело в любви. Иногда речь идет о тех, кто разбивает вам сердце. И почему бы вам не поддержать наших питомцев, не помочь с кормом. Покупайте сверчка и называйте в честь бывшего или бывшей.

Он может бегать на суше и плавать в воде. Учёные в США создали робота-амфибию – подробности здесь.

Дать имя насекомому можно всего за 5 долларов. Всех именованных сверчков сфотографировали и публиковали их фото в соцсетях. Затем отдавали на съедение черепахам, ящерицам, курам и другим животным.

Мэтт Прованс:

Тараканы, наверное, были бы лучшим вариантом мести бывшим. Но сверчки – это самое распространенное насекомое, которое является частью рациона наших питомцев.