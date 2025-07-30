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В Литве начали готовить инструкторов по гражданскому сопротивлению

30 июля 2025 13:39
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Власти Литвы готовят население к военным действиям. Для этого в стране запущена программа обучения инструкторов гражданского сопротивления – сообщили в Министерстве обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начали готовить инструкторов по гражданскому сопротивлению-2

По окончании курсов человек получит право обучать граждан тому, как действовать в кризисных ситуациях, оказывать первую помощь и выживать в сложных условиях вооруженного конфликта. По сути, литовцев будут готовить к партизанской войне. В сентябре первые выпускники – 150 инструкторов отправятся в различные города и поселки, чтобы передать знания гражданскому населению. 

Как отметили в Министерстве обороны Литвы, в число будущих преподавателей военного дела вошли как специалисты, отвечающие за мобилизацию в муниципалитетах, так и добровольцы. 

# Европейский союз # Международная политика

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