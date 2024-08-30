Олимпиада в Париже усугубила социальный кризис – во Франции растёт число бездомных детей

Праздник спорта в Париже усугубил социальный кризис. Более двух тысяч детей не могут получить помощь от службы социального обеспечения и вынуждены ночевать прямо на улице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это данные исследования, проведенного в конце августа.

Чтобы «очистить» французскую столицу к Олимпиаде, жандармы выгоняли из города бездомных. Теперь они возвращаются в город, и детский фонд ООН ЮНИСЕФ обеспокоен их положением. Эксперты раскритиковали французское правительство за неспособность эффективно решить проблему, хотя ранее власти брали на себя подобное обязательство. Число детей, спящих на улице, ежегодно растет. Это доказывают данные статистики, но важнее то, что фактическое количество бездомных гораздо больше, чем официально зарегистрированное. В ЮНИСЕФ призвали Париж уделить больше внимания возникшему кризису, поскольку его последствия катастрофичны. Бездомные дети не могут получить должного образования, необходимой медицинской помощи. Кроме того, они чаще становятся участниками преступных группировок или подвергаются насилию с их стороны. Только за последние 4 года число беспризорников выросло на 120 %.