Иностранцы, работающие в Великобритании, недовольны условиями труда

В первую очередь речь о сфере здравоохранения. Ситуация складывается критическая. Иностранные медсестры вынуждены брать деньги в долг, многим приходится отказываться даже от еды, поскольку зарплат не хватает, чтобы покрыть базовые потребности. Те, для кого Британия не родная страна, не могут обращаться за государственными пособиям, выплатами на ребенка и жилье. Профсоюз призывает правительство отменить эти правила. Там предупреждают, что политика буквально «наказывает» людей, которые приехали на заработки в Соединенное Королевство и «провоцирует массовый отток международного медперсонала». А для страны сейчас буквально жизненно необходимо сохранить эти кадры, поскольку здравоохранение Британии нуждается как минимум в 40 тысячах специалистов. Восполнить дефицит работников не получается уже больше года.