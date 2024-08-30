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Армия РФ взяла под контроль Константиновку, Синьковку и Новожеланное

30 августа 2024 13:59
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Российские военные взяли под контроль село Новожеланное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.  Об этом пишет РИА Новости.

Также были взяты Орловка, Камышевка и Николаевка. Новожеланное находится в 7 км к юго-западу от Прогресса и входит в состав передового плацдарма для проведения наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.

Также ВС РФ взяли Константиновку, благодаря чему станет возможно перерезать шоссе на Угледар и окружить город. Кроме этого, западная группа войск заняла Синьковку в Харьковской области.

# Международная политика

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