Олег Волошин: США активно паразитируют на своих европейских партнёрах

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Сегодняшний выпуск программы является завершающим в цикле программ « САСС уполномочен заявить » на СТВ в 2022 году. И главная наша задача – проанализировать и подвести итоги уходящего года.

Надежда Сасс, СТВ: Европа попала в ловушку, из которой они сами пока не знают, как выходить и есть ли выход в принципе. Абсолютная солидарность с Соединенными Штатами Америки по русскому вопросу предполагает субординацию старшему и более сильному партнеру-гаранту, для которого Китай сегодня является стратегическим соперником на ближайшее десятилетие. Хотя Европе угрозы он никакой не несет и вызова не бросает. Европа могла бы выстраивать абсолютно дружеские, взаимовыгодные отношения, потому как ей сегодня это крайне выгодно. Но с какой стати старший брат должен позволять младшему помогать тому, кто с ним в такой конфронтации?

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

В моем представлении Европа в принципе является главной жертвой происходящего кризиса, особенно в экономическом плане. Когда ведущие автопроизводители Германии переносят свои производства в Соединенные Штаты, это много о чем говорит. В принципе, в США в нынешних условиях активно паразитируют на своих европейских партнерах, перетягивая к себе промышленность, в значительной степени инвестиции. На это нацелена американская финансовая политика и кредитно-денежная, игра с повышением процентной ставки и так далее. В этой ситуации мы видим, что США проводят реиндустриализацию, возобновление своей промышленной базы. Сейчас усилия Беларуси по сохранению своей промышленной базы оправдали себя целиком и полностью. Хотя мы еще недавно все говорили о том, что ладно, давайте делать ставку на IT, сферу услуг, финансовые услуги, кому нужна эта промышленность, цифры ВВП…

Нет. В условиях серьезной военной конфронтации, а дальше будет все равно и технологическое соперничество. И все равно человечество, я уверен, будет серьезно заниматься космосом, освоением Арктики. В этом смысле промышленность имеет ключевую роль. Европа окончательно перестает быть инновационной базой, которой она была, превращается в приложение. Что касается Китая, здесь я немножко не соглашусь по поводу вызова. Я уверен, с Россией у Европы могла бы быть гармоничная синергия. Она и была. Европейское благосостояние базировалось во многом на дешевых российских энергоносителях и доступе к китайскому рынку. Но Россия не представляет, хотя сейчас, все больше формулируя консервативные ценности… Поскольку Европа сформулировала антихристианские, ультралиберальные ценности, Россия становится противовесом. Но именно Китай является идеологической альтернативой. Китайское общество, китайская система взаимоотношений между человеком и государством, при всем уважении, даже для меня является чем-то совершенно другим.

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