Оккупация для них теперь период освобождения от немцев. Как Европа борется с историей?

Новая идеология еврозоны – исторический подлог. Власти Литвы, Латвии и Эстонии продолжают системно уничтожать памятники советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монументы героям на официальном уровне называют символами зла.

Главный инструмент войны с прошлым – подмена понятий. Оккупацией руководство соседей теперь называет не зверства фашистских захватчиков, а период освобождения региона от немцев. Прибалтийские страны готовы забыть и простить врагу ужасы военных лет, а вот со своим советским прошлым будут бороться до последней могилы неизвестному солдату.

К слову, на уничтожение монументов выделяются необъяснимо крупные суммы из бюджетов. На что конкретно идут деньги налогоплательщиков – риторический вопрос.

Ожидаемо, с позицией властей согласны далеко не все граждане, однако это уже мало влияет на ситуацию. Именно об этом Александр Лукашенко предупреждал народы стран Европы в День Победы. И судя по тому, как рьяно западные политики продолжают переписывать общую историю, ситуация идет к тому самому печальному финалу, о котором говорил наш Президент.

Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков». Читайте здесь. Подтверждение этому мир видит уже сегодня. За красочной картинкой поддержки Украины скрывается возрастающее недовольство жителей европейских городов.