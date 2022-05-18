Новая идеология еврозоны – исторический подлог. Власти Литвы, Латвии и Эстонии продолжают системно уничтожать памятники советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монументы героям на официальном уровне называют символами зла.
Новая идеология еврозоны – исторический подлог. Власти Литвы, Латвии и Эстонии продолжают системно уничтожать памятники советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монументы героям на официальном уровне называют символами зла.
Главный инструмент войны с прошлым – подмена понятий. Оккупацией руководство соседей теперь называет не зверства фашистских захватчиков, а период освобождения региона от немцев. Прибалтийские страны готовы забыть и простить врагу ужасы военных лет, а вот со своим советским прошлым будут бороться до последней могилы неизвестному солдату.
К слову, на уничтожение монументов выделяются необъяснимо крупные суммы из бюджетов. На что конкретно идут деньги налогоплательщиков – риторический вопрос.
Ожидаемо, с позицией властей согласны далеко не все граждане, однако это уже мало влияет на ситуацию. Именно об этом Александр Лукашенко предупреждал народы стран Европы в День Победы. И судя по тому, как рьяно западные политики продолжают переписывать общую историю, ситуация идет к тому самому печальному финалу, о котором говорил наш Президент.
Лукашенко: «Оставьте нас в покое. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков». Читайте здесь.
Подтверждение этому мир видит уже сегодня. За красочной картинкой поддержки Украины скрывается возрастающее недовольство жителей европейских городов.
Принимая беженцев, они вынуждены мириться и с радикальным националистическим настроем гостей. Терпение русскоговорящих поляков, молдаван, литовцев и тысяч других людей, судя по всему, на исходе.