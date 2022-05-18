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Литва из-за санкций Китая теряет бизнес и работников

18 мая 2022 14:08
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Новости Литвы. Литва, которая громче всех призывает к введению санкций против Беларуси и России, сама оказалась под их ударом. Китай отказывается от продукции литовских предприятий. Те теряют заказы, деньги и специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва из-за санкций Китая теряет бизнес и работников-1

В один день 40 человек уволила компания по производству полупроводников. И это не последнее сокращение. Чтобы спасти людей и производство, руководство компании обратилось за помощью в МИД страны, но безуспешно.

Отношения между Вильнюсом и Пекином обострились после открытия представительства Тайваня. Из-за чего Литва и попала под санкции Китая, то есть лишилась возможности поставлять продукцию в Поднебесную. В результате литовский бизнес вынужден терпеть убытки или перебираться в другие страны.

# Санкции # Фотофакт

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