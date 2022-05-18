Экс-премьер Польши обвинил правительство страны во лжи и разбазаривании денег из фонда ЕС

Новости Польши. Бывший премьер Польши Дональд Туск обвинил правительство страны во лжи и разбазаривании денег из фонда ЕС. Его заявление опубликовала польская газета «Политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о решении Европейского суда реформировать судебную систему, после чего страна вновь начнет получать выплаты Евросоюза. Но Варшава предпочла ничего не делать, а вместо этого платить огромные штрафы. В условиях отсутствия средств решение странное.