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Экс-премьер Польши обвинил правительство страны во лжи и разбазаривании денег из фонда ЕС

18 мая 2022 14:06
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Новости Польши. Бывший премьер Польши Дональд Туск обвинил правительство страны во лжи и разбазаривании денег из фонда ЕС. Его заявление опубликовала польская газета «Политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о решении Европейского суда реформировать судебную систему, после чего страна вновь начнет получать выплаты Евросоюза. Но Варшава предпочла ничего не делать, а вместо этого платить огромные штрафы. В условиях отсутствия средств решение странное.

Экс-премьер Польши обвинил правительство страны во лжи и разбазаривании денег из фонда ЕС-1

Дональд Туск:
Это преступление, особенно сегодня. Польша уже много-много месяцев, вместо того чтобы получать деньги из Европы, платит какие-то идиотские штрафы, которые спровоцировали своими решениями министры этого правительства. Это что-то настолько необъяснимое, идиотское и настолько противоречащее жизненным интересам Польши и поляков, что это выше ума.

Как отметил Дональд Туск, политики не ведут себя так бессовестно. Польские власти готовы манипулировать Конституцией и законами, лишь бы удовлетворить свои политические амбиции. При этом остаются безразличны к народу.

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# Международная политика # Фотофакт

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