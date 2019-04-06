18 человек пострадали в Бельгии из-за столкновения прогулочных судов

Новости Бельгии. В Бельгии столкнулись два прогулочных судна: пострадали 18 человек. Все они госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катера двигались навстречу друг другу. Один из капитанов заметил приближающееся судно, но было уже слишком поздно – удара избежать не удалось. В результате нескольких пассажиров выкинуло за борт.