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Boeing с апреля сократит производство самолётов модели 737 МАХ

06 апреля 2019 12:21
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Новости США. С середины апреля объемы по постройке этих лайнеров снизятся с 52 самолетов в месяц до 42, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing с апреля сократит производство самолётов модели 737 МАХ-1

В компании считают, что такое решение позволит сосредоточить гораздо больше усилий на разработке нового программного обеспечения для этих воздушных судов. После сертификации обновленного ПО Boeing не исключает возвращение к прежним объемам производства.

Boeing с апреля сократит производство самолётов модели 737 МАХ-4

# Самолет # Фотофакт

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