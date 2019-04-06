Boeing с апреля сократит производство самолётов модели 737 МАХ

Новости США. С середины апреля объемы по постройке этих лайнеров снизятся с 52 самолетов в месяц до 42, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В компании считают, что такое решение позволит сосредоточить гораздо больше усилий на разработке нового программного обеспечения для этих воздушных судов. После сертификации обновленного ПО Boeing не исключает возвращение к прежним объемам производства.