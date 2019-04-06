Более 50 машин столкнулись из-за неожиданного снегопада в Испании

Новости Испании. Массовое ДТП в Испании: из-за снегопада столкнулись около полусотни автомобилей. Пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Массовое ДТП в Испании: из-за снегопада столкнулись около полусотни автомобилей. Пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторым из них потребовалась госпитализация, однако многие отделались легкими травмами. Причиной инцидента стало резкое изменение погодных условий – дорога стала скользкой, а видимость резко ухудшилась.
В результате машины на летней резине просто выходили из-под контроля. На месте аварии продолжают работать спасатели и медики.