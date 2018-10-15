Американский робот стал мастером паркура

Новости США. Уникальную разработку представила американская компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Уникальную разработку представила американская компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Человекоподобный механизм уверенно перепрыгивает через бревно и карабкается по ящикам, отталкиваясь одной ногой. Робот из алюминия и титана, весит, примерно, как человек такого же роста и комплекции – 82 килограмма.
Ориентироваться в пространстве ему помогает лазерный дальномер и две камеры, данные с которых обрабатывает встроенный компьютер.