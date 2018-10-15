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Американский робот стал мастером паркура

15 октября 2018 07:14
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Новости США. Уникальную разработку представила американская компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский робот стал мастером паркура-1

Человекоподобный механизм уверенно перепрыгивает через бревно и карабкается по ящикам, отталкиваясь одной ногой. Робот из алюминия и титана, весит, примерно, как человек такого же роста и комплекции – 82 килограмма.

Американский робот стал мастером паркура-4

Ориентироваться в пространстве ему помогает лазерный дальномер и две камеры, данные с которых обрабатывает встроенный компьютер.

# Информационные технологии # Фотофакт

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