В Панаме мать двоих детей упала с 27 этажа, делая селфи

Новости Панамы. В Панаме женщина хотела сделать эффектное селфи и упала с 27 этажа.

Как сообщает Daily Mail, Сандра Мануэла Да Коста Маседо родилась в Португалии, но переехала в Панаму, где она работала учителем. Ей было 27 лет (45 лет по сведениям O Minho), у погибшей остались двое детей.

В тот день Маседо вышла на балкон 27 этажа здания, чтобы сделать селфи. Работавшие неподалёку строители крикнули женщине, что это опасно. Несколько очевидцев, один из которых снял действия Сандры на видео, также советовали гражданке уйти.

Предполагается, что Маседо никого не услышала из-за сильного ветра, который, по мнению правоохранителей, мог стать причиной падения женщины.