В Панаме мать двоих детей упала с 27 этажа, делая селфи

Новости Панамы. В Панаме женщина хотела сделать эффектное селфи и упала с 27 этажа.
Как сообщает Daily Mail, Сандра Мануэла Да Коста Маседо родилась в Португалии, но переехала в Панаму, где она работала учителем. Ей было 27 лет (45 лет по сведениям O Minho), у погибшей остались двое детей.
В тот день Маседо вышла на балкон 27 этажа здания, чтобы сделать селфи. Работавшие неподалёку строители крикнули женщине, что это опасно. Несколько очевидцев, один из которых снял действия Сандры на видео, также советовали гражданке уйти.
Предполагается, что Маседо никого не услышала из-за сильного ветра, который, по мнению правоохранителей, мог стать причиной падения женщины.
Фото: facebook.com/profile.php?id=100000586819812
Когда медики подошли к Сандре, в её руке всё ещё была зажата палка для селфи. После этого сотрудники Пожарной службы Панамы написали в Twitter: «Не рискуйте своей жизнью ради селфи. Лучше потерять минуту жизни, чем потерять жизнь за минуту».
Согласно данным Всеиндийских институтов медицинских наук со штаб-квартирой в Нью-Дели, с октября 2011 года по ноябрь 2017 года при неудачных попытках сделать селфи в мире погибли 259 человек.
Что касается пострадавших при попытке сделать селфи, то их намного больше. Например, весной 2017 года в Василевичах Гомельской области 17-летняя девушка проникла на территорию заброшенного завода и упала с шести метров. Весной 2018 года 22-летний минчанин забрался на ЛЭП и оказался в реанимации.
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