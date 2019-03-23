Прямой эфир

Официально: Астана переименована в Нур-Султан

23 марта 2019 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы. Такая информация размещена на сайте главы государства.  

«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», – сообщается в постановлении.  

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»  

Указ вступает в силу с 23 марта 2019 года.  

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента страны. Исполнять обязанности главы государства до запланированных на 2020 год выборов будет Токаев.  

Астана теперь называется Нур-Султан. Что ещё изменилось в Казахстане с отставкой Назарбаева?  

В день своей присяги Касым-Жомарт предложил переименовать столицу в честь первого президента республики, депутаты согласились с этим предложением.  

# Беларусь-Казахстан # Касым-Жомарт Токаев

Другие новости рубрики

Все новости
Ушла из жизни первая исполнительница колыбельной «Спят усталые игрушки»
23 марта 2019 09:18

Ушла из жизни первая исполнительница колыбельной «Спят усталые игрушки»

60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане
22 марта 2019 13:56

60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане

В Одесской области изъяли более 250 кг кокаина
22 марта 2019 13:43

В Одесской области изъяли более 250 кг кокаина