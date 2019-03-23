Официально: Астана переименована в Нур-Султан

Новости Казахстана. Новый президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы. Такая информация размещена на сайте главы государства.

«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», – сообщается в постановлении.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Указ вступает в силу с 23 марта 2019 года.

19 марта Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента страны. Исполнять обязанности главы государства до запланированных на 2020 год выборов будет Токаев.

Астана теперь называется Нур-Султан. Что ещё изменилось в Казахстане с отставкой Назарбаева?

В день своей присяги Касым-Жомарт предложил переименовать столицу в честь первого президента республики, депутаты согласились с этим предложением.