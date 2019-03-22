60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане

Новости Ганы. В Гане столкнулись два автобуса, погибли 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла в регионе Боно на востоке страны.

В общей сложности в салонах двух транспортных средств находились около 100 человек. В результате лобового столкновения один из автобусов загорелся. На месте происшествия работают медики и спасатели. Причина ДТП неизвестна.