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60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане

22 марта 2019 13:56
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Новости Ганы. В Гане столкнулись два автобуса, погибли 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла в регионе Боно на востоке страны.

60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане-1

В общей сложности в салонах двух транспортных средств находились около 100 человек. В результате лобового столкновения один из автобусов загорелся. На месте происшествия работают медики и спасатели. Причина ДТП неизвестна.

60 человек стали жертвами столкновения двух автобусов в Гане-4

# Авария # Фотофакт

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