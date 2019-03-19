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Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

19 марта 2019 16:42
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Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке. 19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Республики с 20 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава страны сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»-1

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:
Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан.

В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»-4

Исполнять обязанности главы государства до выборов президента будет спикер Верхней палаты парламента Касым-Жомарт Токаев. Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, продолжит работать в качестве председателя Совета безопасности и партии «Нур Отан».

Добавим, он возглавлял Казахстан с 1991 года. На последних выборах в 2015 году за него проголосовали почти 98 % избирателей.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»-7

# Международная политика # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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