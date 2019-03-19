Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Новости Казахстана. Президент Казахстана объявил об отставке. 19 марта Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Республики с 20 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава страны сделал такое заявление во время обращения к народу, которое транслировалось в эфире национального телевидения.