Ушла из жизни первая исполнительница колыбельной «Спят усталые игрушки»

Новости России. 22 марта на 92 году жизни скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки» Валентина Дворянинова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Российская газета», певица умерла в одном из подмосковных пансионатов, где проживала в последнее время.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 в городе Дятьково. В 1947 году начала обучаться в музыкальном училище при консерватории, а с 1953 года пела в хоре на сцене Большого театра.

В 1964 году Валентина впервые исполнила песню «Спят усталые игрушки», состоящую из стихов поэтессы Зои Петровой и музыки композитора Аркадия Островского. Колыбельная стала очень популярна в СССР.

Другими известными песнями Дворяниновой являются «Калина красная», «Линахамари» и «Как тебе служится». Певица также запомнилась выступлениями на радиостанциях.

Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

Стоит упомянуть, что третья исполнительница «Спят усталые игрушки» и близкая подруга Дворяниновой Валентина Толкунова также ушла из жизни 22 марта.