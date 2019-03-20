Астана теперь называется Нурсултан. Что ещё изменилось в Казахстане с отставкой Назарбаева?

Новости Казахстана. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации. Экс-спикер казахстанского парламента принес присягу народу и с этого момента официально стал исполняющим обязанности Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно Конституции, этот пост Токаев будет занимать до апреля 2020-го – тогда должен истечь срок полномочий Нурсултана Назарбаева, который руководил страной почти 30 лет. Во время присяги новый руководитель Казахстана поклялся гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанности. Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий и передал их спикеру Парламента Токаеву.

Новый руководитель страны в разное время занимал должности министра иностранных дел и премьер-министра. Назарбаев доверял ему самые ответственные и сложные участки политического поля. Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан» Одним из первых предложений Токаева на должности президента стала инициатива присвоить имя Назарбаева столице Казахстана и центральным улицам всех областных городов. Так, Астана отныне называется Нурсултан.

Сам же экс-президент удостоен звания «Народный герой». Кроме того, Назарбаев возглавил Совет безопасности страны, который наделен широкими полномочиями, согласно которым первый президент Казахстана сможет пожизненно принимать непосредственное участие в формировании внутренней и внешней политики страны. Несмотря на перемены, основные приоритеты развития взаимоотношений с дружественными странами – это касается, прежде всего, Беларуси – у нового руководства, останутся прежними.

Ермухамет Ертысбаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси:

Казахстан для Беларуси – это крайне выгодный партнер. Вы продаете все, начиная с обуви и носков, заканчивая комбайнами, тракторами, карьерной, шахтной, лифтовой техникой и так далее. То есть торговый оборот доходит почти до миллиарда долларов. Что касается казахстанско-белорусских отношений, они останутся по-прежнему добрососедскими, позитивными, насыщенными не только с точки зрения торгово-экономического оборота, а прежде всего братскими нашими отношениями.