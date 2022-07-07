Очередной антирекорд. В июне Джо Байдена поддержали только 36 % американцев

В июне в поддержку его деятельности на посту президента США высказались лишь 36 % американцев, а 58 % заявили, что не одобряют его работу. Состояние экономики является главной причиной негодования американцев. Почти половина опрошенных заявила, что наибольшее беспокойство у их семей вызывает стремительный рост инфляции.