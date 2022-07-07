Прямой эфир

Очередной антирекорд. В июне Джо Байдена поддержали только 36 % американцев

07 июля 2022 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Рейтинг одобрения Джо Байдена обновил очередной антирекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной антирекорд. В июне Джо Байдена поддержали только 36 % американцев-1

В июне в поддержку его деятельности на посту президента США высказались лишь 36 % американцев, а 58 % заявили, что не одобряют его работу. Состояние экономики является главной причиной негодования американцев. Почти половина опрошенных заявила, что наибольшее беспокойство у их семей вызывает стремительный рост инфляции.

# Международная политика # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мигранты находят слабые места. Польский забор на границе с Беларусью оказался ненадёжным
07 июля 2022 13:57

Мигранты находят слабые места. Польский забор на границе с Беларусью оказался ненадёжным

Заявлял, что не покинет пост. Почему Джонсон уходит в отставку?
07 июля 2022 13:55

Заявлял, что не покинет пост. Почему Джонсон уходит в отставку?

В Великобритании чиновники массово заявляют об отставке
07 июля 2022 09:20

В Великобритании чиновники массово заявляют об отставке