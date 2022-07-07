В Великобритании чиновники массово заявляют об отставке

Новости Великобритании. Решение кризиса в рамках правового поля пытаются найти в Британии. Разброд и шатания в правительстве Бориса Джонсона ставят на край пропасти страну. Экономический кризис усугубляет и политический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники массово заявляют об отставке. Около 50 госслужащих покинули посты, в том числе ряд министров. Борис Джонсон делает вид, что ничего не происходит, обвиняет оппозицию и говорит, что ему некогда отвлекаться на скандалы. Хотя именно находясь в центре одного из них, премьер-министр услышал требования уйти в отставку.