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В Великобритании чиновники массово заявляют об отставке

07 июля 2022 09:20
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Новости Великобритании. Решение кризиса в рамках правового поля пытаются найти в Британии. Разброд и шатания в правительстве Бориса Джонсона ставят на край пропасти страну. Экономический кризис усугубляет и политический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании чиновники массово заявляют об отставке-1

Чиновники массово заявляют об отставке. Около 50 госслужащих покинули посты, в том числе ряд министров. Борис Джонсон делает вид, что ничего не происходит, обвиняет оппозицию и говорит, что ему некогда отвлекаться на скандалы. Хотя именно находясь в центре одного из них, премьер-министр услышал требования уйти в отставку.  

В Великобритании чиновники массово заявляют об отставке-4

Напомним, еще во время пандемии политик устроил вечеринку, в то время как вся страна была в локдауне. Затем недовольство выросло после назначения им на пост фигуранта расследования о домогательствах.  

# Международная политика # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

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