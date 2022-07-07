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Заявлял, что не покинет пост. Почему Джонсон уходит в отставку?

07 июля 2022 13:55
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Новости Великобритании. Британский премьер уходит в отставку. Об этом сообщают СМИ. Согласно их источникам, уже в ближайшие несколько часов Джонсон выступит с соответствующим заявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявлял, что не покинет пост. Почему Джонсон уходит в отставку?-1

Такое решение было продиктовано чередой отставок госслужащих. Они отказывались работать при нынешней власти. Критика Джонсона началась еще в период пандемии. Тогда политик устроил вечеринку, в то время как вся страна была в локдауне. Затем недовольство выросло после назначения им на пост фигуранта расследования о домогательствах. До самого последнего времени британский премьер заявлял, что не покинет пост, поскольку в условиях нынешнего кризиса правительство не должно прерывать свою работу.

Выборы нового премьер-министра состоятся в июле – августе.

# Международная политика # Борис Джонсон # Новости Великобритании # Фотофакт

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