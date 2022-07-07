Мигранты находят слабые места. Польский забор на границе с Беларусью оказался ненадёжным

Новости Польши. Польский план по защите своей территории от наплыва нелегальных мигрантов провалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитый польский забор на границе с Беларусью оказался ненадежным. Мигранты преодолевают его всего лишь с помощью веревки и лестницы. Сейчас строительство стены практически завершено. Ее длина составляет почти 190 километров, а высота – 5 метров. Несмотря на такие внушительные цифры, последние месяцы мигранты активно ищут слабые места этой конструкции. Попытки пересечения границы продолжаются.