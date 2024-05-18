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Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу

18 мая 2024 16:51
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Юрая Чинтулу, которого обвиняют в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заключили под стражу. Решение было принято специализированным уголовным судом города Пезинок, где сегодня, 18 мая, прошло первое слушание по делу. Это самый громкий судебный процесс в истории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу-1

На аресте настаивал прокурор из-за возможного побега, а также продолжения им преступной деятельности. По словам самого задержанного, он планировал ранить премьер-министра, но якобы не хотел его убивать. Теперь стрелку грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Юрая Чинтулу доставили в суд при повышенных мерах безопасности. Десятки сотрудников региональной полиции и спецподразделений охраняли улицу у здания – в помещение не могли войти ни журналисты, ни представители общественности. Подробности.

# Покушение # Новости Словакии

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