Между тем украинские власти не хотят прекращать боевые действия даже на время. Как стало известно, Владимир Зеленский отклонил призыв президента Франции Эммануэля Макрона заключить олимпийское перемирие этим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению украинского лидера, якобы за это время Россия может перебросить войска и технику. Зеленский категорически против приостановки боевых действий на любое время и против любого перемирия, которое играет на руку врагу.

Впрочем, самому Макрону еще предстоит повоевать не только за то, чтобы его страна смогла провести Олимпиаду, но и просто за то, чтобы она хотя бы прошла. Так как французская столица до сих пор к ней не готова, хотя до начала стартов осталось около 2 месяцев.

Властям, несмотря на титанические усилия, не удается скрыть грязь и неприглядные стороны Парижа. Жуткая антисанитария оказалась гораздо сильнее, чем предполагалось. Проживание спортсменов и гостей могут испортить клопы, а наслаждаться достопримечательностями не дадут многочисленные забастовки рабочих и служащих, которые намерены бороться за свое право на достойную зарплату и достойную жизнь.