В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо
В Словакии начинается, без преувеличения, один из самых громких судебных процессов в истории страны. Сегодня, 18 мая, состоится первое слушание по делу Юрая Чинтулы, который совершил покушение на премьер-министра Роберта Фицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как ожидается, суд примет решение о заключении обвиняемого под стражу. На его аресте настаивает прокурор из-за возможного побега, а также продолжения им преступной деятельности. По словам самого задержанного, он планировал ранить премьер-министра, но якобы не хотел его убивать. Теперь стрелку грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Больше никаких подробностей не известно, так как Генеральная прокуратура ввела информационное эмбарго по делу о нападении на премьер-министра. Как было заявлено, оно находится на стадии предварительного рассмотрения и не является публичным.
Покушение на главу правительства Словакии было совершено 15 мая. Когда политик вышел к своим сторонникам после заседания кабмина, 71-летний Юрай Чинтула несколько раз выстрелил в него из пистолета. После нескольких перенесенных операций состояние Фицо остается стабильным, но тяжелым.