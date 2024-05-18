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WSJ: Киев запросил помощь США в определении целей для атак в России

18 мая 2024 11:09
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Власти Киева обратились к администрации президента США Джо Байдена с запросом об оказании помощи в определении целей для атак по объектам в РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Так, издание, ссылаясь на представителей Пентагона, сообщает, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой убрать ограничения на использование американского оружия для ударов по военным объектам на территориях, которые Запад признает российскими. Также киевские власти просят помочь с определением целей в РФ, которые Украина может атаковать собственным оружием.

По информации WSJ, запрос в данный момент рассматривается администрацией Байдена.

# Международная политика # Джо Байден

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