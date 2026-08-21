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Новости по тегу #Новости Словакии

Ураган оставил без света более 8 тыс. частных домов в Словакии
21 августа 2026 19:58

Ураган оставил без света более 8 тыс. частных домов в Словакии

Словакия объявила чрезвычайное положение в нефтяной сфере
18 февраля 2026 13:50

Словакия объявила чрезвычайное положение в нефтяной сфере

Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам
25 ноября 2025 17:12

Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам

В Словакии завершили сбор подписей под петицией за отмену санкций против России
20 февраля 2025 06:27

В Словакии завершили сбор подписей под петицией за отмену санкций против России

Оппозиции Словакии не удалось собрать сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру
29 января 2025 17:13

Оппозиции Словакии не удалось собрать сессию парламента по вотуму недоверия премьер-министру

Более 160 тыс. словаков выступили за отказ от антироссийских санкций
17 декабря 2024 07:26

Более 160 тыс. словаков выступили за отказ от антироссийских санкций

Премьера Словакии Роберта Фицо выписали из больницы
31 мая 2024 16:49

Премьера Словакии Роберта Фицо выписали из больницы

Словаки проводят акции в поддержку премьер-министра Фицо
20 мая 2024 06:33

Словаки проводят акции в поддержку премьер-министра Фицо

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу
18 мая 2024 16:51

Обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии заключили под стражу

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо
18 мая 2024 08:28

В Словакии состоится первое слушание по делу о покушении на Фицо

В Словакии усилена охрана школ, офисов СМИ, территории у парламента
16 мая 2024 20:22

В Словакии усилена охрана школ, офисов СМИ, территории у парламента

Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения
15 мая 2024 13:44

Премьер-министр Словакии ранен в результате покушения