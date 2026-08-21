Основной удар стихии пришелся на западные и центральные регионы страны.
Причиной стало прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Европейцам надоела война, которую власти их стран ведут против народной памяти.
Референдум в стране назначают после получения петиции, под которой поставлено не менее 350 тысяч подписей.
Эксперты отмечают сходство происходящего в Словакии с украинским майданом. Ведь у этих постановок одни и те же сценаристы.
Чтобы плебисцит состоялся, необходимо набрать как минимум 350 тысяч подписей. Идейным организатором проведения референдума выступило «Словацкое движение возрождения».
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