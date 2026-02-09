Нурлан Сабуров впервые высказался после 50-летнего запрета на въезд в РФ

Комик Нурлан Сабуров выразил благодарность России за то, что она дала ему возможность стать артистом и найти здесь своего зрителя. Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что за годы выступлений его очень тепло принимали в разных городах страны.

30 января ему был запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Юморист напомнил также, что его карьера начиналась в Екатеринбурге почти 15 лет назад и продолжилась в Москве.

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Фото: YouTube / скриншот с канала «Александр Соколовский»