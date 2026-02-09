Социалист Антониу Жозе Сегуру победил на выборах президента Португалии

Жители Португалии выбрали нового президента. Им стал социалист Антониу Жозе Сегуру. Во втором туре голосования он набрал почти 67 % голосов, уверенно обогнав своего главного соперника – кандидата от ультраправой партии Андре Вентура, которого поддержали 34 % жителей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время своей предвыборной кампании 63-летний Сегуру заявил о готовности сотрудничать с правоцентристским правительством страны. Подчеркивал необходимость сохранения социальной модели и стабильности Португалии, а также выступал за ограничения президентских полномочий.

Антониу Жозе Сегуру, кандидат от социалистической партии Португалии:

Как я уже много раз говорил, будучи демократом, я уважаю всех, кто баллотировался против меня на этих выборах. Как будущий президент республики, я хотел бы добавить, что с этого момента мы больше не противники и теперь у нас есть общая обязанность – работать над созданием более развитой и справедливой Португалии.

Эта победа установила новый рекорд по количеству голосов, поданных за кандидата на высший пост в современной демократической Португалии. Однако у Антонио Сегуры будет не много реальных возможностей изменить политическую ситуацию, поскольку президент в стране выполняет, в основном, представительские функции. При этом он может налагать вето на законы парламента и, в исключительных случаях, распускать его, назначая досрочные выборы.