Два человека погибли при крушении военного вертолёта в Южной Корее

Два человека погибли при крушении военного вертолета в Южной Корее. Он упал в горной местности недалеко от столицы страны – Сеула, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причину крушения устанавливает специальная комиссия при Министерстве обороны. Как сообщают местные СМИ, катастрофа произошла во время тренировочного полета, когда экипаж отрабатывал действия во время аварийной посадки. Погибли два пилота, находившиеся на борту. По основной версии, причиной ЧП стал отказ двигателя – этот тип вертолетов эксплуатируется более 30 лет.