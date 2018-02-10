Норвежская лыжница Марит Бьорген установила новый рекорд на Олимпийских играх

Новости Норвегии. С получением серебряной медали в скиатлоне Марит Бьорген стала рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на зимних Олимпийских играх среди женщин.

Бьорген стала призёркой гонки на 15 километров. Награда спортсменки была в первом комплекте медалей, разыгранной на ОИ-2018, которые открылись 9 февраля в Пхёнчхане.

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Теперь у 37-летней спортсменки 11 олимпийских медалей: 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая. Ранее норвежка разделяла первое место по числу наград с советской лыжницей Раисой Сметаниной и итальянкой Стефанией Бельмондо.

Новый рекорд в истории Игр ранее поставил Нориаки Касаи.