Обогнала Бьорндалена. Лыжница Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних ОИ

Лыжница из Норвегии Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад.
37-летняя Бьорген выиграла бронзу на ОИ в Пхёнчхане – награда стала 14 медалью спортсменки на зимних Играх.
На счету лыжницы 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Свою первую медаль Бьорген получила 16 лет назад на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.
Спортсменка по количеству медалей на Играх опередила норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 медалей.
Норвежец не смог квалифицироваться на ОИ-2018.
«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане – часть сборной Беларуси (читать далее).