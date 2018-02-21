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Обогнала Бьорндалена. Лыжница Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних ОИ

21 февраля 2018 14:00
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Лыжница из Норвегии Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад.  

37-летняя Бьорген выиграла бронзу на ОИ в Пхёнчхане – награда стала 14 медалью спортсменки на зимних Играх.  

На счету лыжницы 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Свою первую медаль Бьорген получила 16 лет назад на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.  

Спортсменка по количеству медалей на Играх опередила норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 медалей.  

Норвежец не смог квалифицироваться на ОИ-2018.  

«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане – часть сборной Беларуси (читать далее).  

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Марит Бьорген

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