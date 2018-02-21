Обогнала Бьорндалена. Лыжница Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних ОИ

Лыжница из Норвегии Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад.

37-летняя Бьорген выиграла бронзу на ОИ в Пхёнчхане – награда стала 14 медалью спортсменки на зимних Играх.

На счету лыжницы 7 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. Св о ю первую медаль Бьорген получила 16 лет назад на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Спортсменка по количеству медалей на Играх опередила норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 медалей.

Норвежец не смог квалифицироваться на ОИ-2018.