Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды, а пляжи Барселоны в снегу: фотофакт

Новости Франции. Францию засыпает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень осадков местами превышает 20 сантиметров. Коммунальные службы едва успевают очищать основные магистрали, из-за чего улицы выглядят, как занесенные снегом лесные тропы.

Мэрия Парижа просит автолюбителей на время отказаться от личного транспорта.

Нарушено и авиасообщение. Только в парижском аэропорту Орли отменены около 200 рейсов. Для туристов закрыта Эйфелева башня. Из-за снегопадов особые меры безопасности будут действовать в стране до следующей недели.

Непривычно снежный февраль выдался и в Испании. Под белым покровом оказались не только улицы Мадрида, но и знаменитые туристические пляжи Барселоны. Из-за низких температур для бездомных организуют специальные временные ночлеги.