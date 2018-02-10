Прямой эфир

Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды, а пляжи Барселоны в снегу: фотофакт

10 февраля 2018 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Францию засыпает снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень осадков местами превышает 20 сантиметров. Коммунальные службы едва успевают очищать основные магистрали, из-за чего улицы выглядят, как занесенные снегом лесные тропы.

Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды, а пляжи Барселоны в снегу: фотофакт-1

Мэрия Парижа просит автолюбителей на время отказаться от личного транспорта.

Нарушено и авиасообщение. Только в парижском аэропорту Орли отменены около 200 рейсов. Для туристов закрыта Эйфелева башня. Из-за снегопадов особые меры безопасности будут действовать в стране до следующей недели.

Непривычно снежный февраль выдался и в Испании. Под белым покровом оказались не только улицы Мадрида, но и знаменитые туристические пляжи Барселоны. Из-за низких температур для бездомных организуют специальные временные ночлеги.

Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды, а пляжи Барселоны в снегу: фотофакт-4

Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за непогоды, а пляжи Барселоны в снегу: фотофакт-6

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Восемь погибших, среди них – двое детей. Подробности страшной аварии под Красноярском
10 февраля 2018 12:15

Восемь погибших, среди них – двое детей. Подробности страшной аварии под Красноярском

Золото ОИ едет в Швецию. В Пхёнчхане разыгран первый комплект медалей
10 февраля 2018 11:15

Золото ОИ едет в Швецию. В Пхёнчхане разыгран первый комплект медалей

В Лондоне возле дворника с неба упала 10-килограммовая глыба льда
10 февраля 2018 10:23

В Лондоне возле дворника с неба упала 10-килограммовая глыба льда