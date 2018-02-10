Facebook тестирует кнопку «Проголосовать против» под комментариями

Новости США. Facebook тестирует кнопку «Downvote» («Проголосовать против»). Сообщается, что нововведение будет использоваться для модерации.

По сведениям The Verge, социальная сеть проводит тесты механизма ранжирования, аналогичного системе комментариев сообщества Reddit.

Пресс-секретарь Facebook подтвердил эту информацию. Также он добавил, что данная кнопка будет доступна только в отношении сомнительных комментариев под публичными постами в сети. Предполагается, что это поможет бороться с оскорблениями и ложной информацией.

«Downvote» будет скрывать неприятный комментарий и спрашивать пользователя, было ли написанное «оскорбительным», «вводящим в заблуждение» или «не по теме».

Нажми на кнопку и получишь результат.