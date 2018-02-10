Восемь погибших, среди них – двое детей. Подробности страшной аварии под Красноярском

Новости России. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают красноярские следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек. Среди них – двое детей.

Известно, что у водителя минивэна не было соответствующей лицензии на перевозку пассажиров. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина, сидевший за рулем микроавтобуса, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На месте трагедии сейчас работает следственная группа.