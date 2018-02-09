«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018

Новости Беларуси. Событие, к которому сейчас приковано внимание любителей спорта по всему миру. 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония официального открытия XXIII зимних Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками грандиозного шоу стали команды более чем из 90 стран. По дорожкам арены прошла и белорусская делегация во главе с олимпийской чемпионкой по фристайлу Аллой Цупер. Все подробности церемонии, а также предстоящих соревновательных дней у Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, СТВ:

Пожалуй, такого наплыва гостей 44-тысячный Пхенчхан еще не видел. Главный стадион рассчитан на 35 тысяч человек (это не считая тренерских составов, составов национальных сборных и представителей национальных делегаций). Вообще, Пхенчхан с корейского переводится как «мир и процветание». Трудно найти более созвучное олимпийским принципам название. «А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018

Атмосфера праздника витала в воздухе еще за десять километров от центра основных событий. Шатлы с гостями Олимпиады встречали многочисленные журналисты, волонтеры и главный символ Олимпиады – тигр Сухоран. Белый цвет вызывает ассоциации со снегом и льдом. Да и кличка у животного говорящая – sooho переводится как «защита», а rang, собственно, обозначает тигра. Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия

Автобусы подвозили все новых и новых гостей буквально с минутными промежутками. Пхенчхан сегодня говорил на десятках языков – любовь к спорту действительно объединяет. Официальный лозунг нынешней Олимпиады «объединенные страстью» как нельзя кстати.

Болельщица из Финляндии:

Я была в Минске в 2014. Люблю белорусов, они очень дружелюбные. Это была замечательная атмосфера, никогда не забуду то время.

Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией Для церемонии открытия специально построили современный стадион. Арену возвели за скромные по олимпийским меркам 110 миллионов долларов. К тому же корейцы – люди практичные, а потому спортивный объект временный. Сразу после завершения Игр арену разберут, а на ее месте построят музей и развлекательные центры.

Впрочем, это не помешало организаторам провести действительно масштабную церемонию. Технологии дополненной реальности, 5G. Самое зрелищное событие последних четырех лет смотрели в 200 странах по всему миру.

Ожившая азиатская сказка, которая рассказывает о местных традициях. В основе – идеи согласия и объединения. Кстати, в подготовке к церемонии корейцы полагались исключительно на собственные силы. Художник, постановщик и продюсер – местные знаменитости. Первая интрига разрешилась, когда на стадион стали выходить национальные сборные.

Белорусскую сборную тоже холода не испугали. 32 атлета, которые готовы сражаться за медали в шести видах спорта, круг почета прошли под флагом, который несла Алла Цупер.

Тренерский состав медальных прогнозов не делает. Но конкуренты по лыжне и льду признают: белорусы противники непростые.

Спортсмен олимпийской сборной Швейцарии:

Знаю белорусских спортсменов, они очень хороши. Многие из них катаются лучше меня. Я уверен, что ваша сборная выступит достойно.

Состав нашей сборной – сплав опыта и юношеского задора. В команде опытные Антон Кушнир, Сергей Долидович. А Дарья Домрачева в параде не участвовала – завтра старты. Кстати, слава о нашей спортсменке гремит даже за океаном.

Даниэль Дойс, спортивный журналист (США):

Я слышал о Дарье Домрачевой и думаю, что это будет здорово. Жду с нетерпением начала соревнований. Уверен, что будет, на что посмотреть, потому что белорусская команда очень сильная.

Главная интрига церемонии – как над стадионом зажжется олимпийский огонь? Рассекретить его появление журналисты пытались еще до начала Игр.

Огонь горит в «лунной чаше» на пяти опорах в виде пальцев и не гаснет даже в самую ненастную погоду.

Болельщики из США:

Это было великолепно. Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением.

Грандиозные планы едва не спутали капризы природы. Такие минусовые температуры для здешних широт – редкость. Эти Игры уже называют самыми холодными в истории. И это при том, что некоторые спортсмены еще недавно и вовсе снега не видели. Организаторы грели, как могли: зрителям на входе в стадион выдали необычные аксессуары.

Болельщица:

На мне шапка, варежки, чтобы согреваться во время открытия. Но все равно очень замерзли.

Впереди олимпийские баталии – для нас в шести видах спорта. Драгметаллов для будущих призеров корейцы не пожалели. Награды образца 2018 будут самыми тяжелыми в истории (подробнее здесь). Их изюминка в том, что все надписи сделаны хангылом – национальным корейским алфавитом.

А болеть за команду под красно-зеленым флагом, как показал сегодняшний день, будут на всех континентах.