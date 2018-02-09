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«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018

09 февраля 2018 18:00
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Новости Беларуси. Событие, к которому сейчас приковано внимание любителей спорта по всему миру. 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась торжественная церемония официального открытия XXIII зимних Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-1

Участниками грандиозного шоу стали команды более чем из 90 стран. По дорожкам арены прошла и белорусская делегация во главе с олимпийской чемпионкой по фристайлу Аллой Цупер.

Все подробности церемонии, а также предстоящих соревновательных дней у Юлии Бешановой.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-4

Юлия Бешанова, СТВ: 
Пожалуй, такого наплыва гостей 44-тысячный Пхенчхан еще не видел. Главный стадион рассчитан на 35 тысяч человек (это не считая тренерских составов, составов национальных сборных и представителей национальных делегаций). 

Вообще, Пхенчхан с корейского переводится как «мир и процветание». Трудно найти более созвучное олимпийским принципам название.

«А вот как наш выход смотрелся изнутри». Что публиковали белорусские спортсмены с открытия ОИ-2018

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-7

Атмосфера праздника витала в воздухе еще за десять километров от центра основных событий. Шатлы с гостями Олимпиады встречали многочисленные журналисты, волонтеры и главный символ Олимпиады – тигр Сухоран. Белый цвет вызывает ассоциации со снегом и льдом. Да и кличка у животного говорящая – sooho переводится как «защита», а rang, собственно, обозначает тигра.

Белорусская делегация прошла по дорожкам олимпийской арены. Кадры с открытия  

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-10

Автобусы подвозили все новых и новых гостей буквально с минутными промежутками. Пхенчхан сегодня говорил на десятках языков – любовь к спорту действительно объединяет. Официальный лозунг нынешней Олимпиады «объединенные страстью» как нельзя кстати.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-13

Болельщица из Финляндии:
Я была в Минске в 2014. Люблю белорусов, они очень дружелюбные. Это была замечательная атмосфера, никогда не забуду то время.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-16

Алла Цупер показала фото белорусской сборной перед церемонией

Для церемонии открытия специально построили современный стадион. Арену возвели за скромные по олимпийским меркам 110 миллионов долларов. К тому же корейцы – люди практичные, а потому спортивный объект временный. Сразу после завершения Игр арену разберут, а на ее месте построят музей и развлекательные центры.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-19

Впрочем, это не помешало организаторам провести действительно масштабную церемонию. Технологии дополненной реальности, 5G. Самое зрелищное событие последних четырех лет смотрели в 200 странах по всему миру.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-22

Ожившая азиатская сказка, которая рассказывает о местных традициях. В основе – идеи согласия и объединения. Кстати, в подготовке к церемонии корейцы полагались исключительно на собственные силы. Художник, постановщик и продюсер – местные знаменитости. Первая интрига разрешилась, когда на стадион стали выходить национальные сборные.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-25

Белорусскую сборную тоже холода не испугали. 32 атлета, которые готовы сражаться за медали в шести видах спорта, круг почета прошли под флагом, который несла Алла Цупер.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-28

Тренерский состав медальных прогнозов не делает. Но конкуренты по лыжне и льду признают: белорусы противники непростые.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-31

Спортсмен олимпийской сборной Швейцарии:
Знаю белорусских спортсменов, они очень хороши. Многие из них катаются лучше меня. Я уверен, что ваша сборная выступит достойно.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-34

Состав нашей сборной – сплав опыта и юношеского задора. В команде опытные Антон Кушнир, Сергей Долидович. А Дарья Домрачева в параде не участвовала – завтра старты. Кстати, слава о нашей спортсменке гремит даже за океаном.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-37

Даниэль Дойс, спортивный журналист (США):
Я слышал о Дарье Домрачевой и думаю, что это будет здорово. Жду с нетерпением начала соревнований. Уверен, что будет, на что посмотреть, потому что белорусская команда очень сильная.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-40

Главная интрига церемонии – как над стадионом зажжется олимпийский огонь? Рассекретить его появление журналисты пытались еще до начала Игр. 

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-43

Огонь горит в «лунной чаше» на пяти опорах в виде пальцев и не гаснет даже в самую ненастную погоду.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-46

Болельщики из США:
Это было великолепно. Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-49

Грандиозные планы едва не спутали капризы природы. Такие минусовые температуры для здешних широт – редкость. Эти Игры уже называют самыми холодными в истории. И это при том, что некоторые спортсмены еще недавно и вовсе снега не видели.

Организаторы грели, как могли: зрителям на входе в стадион выдали необычные аксессуары.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-52

Болельщица:
На мне шапка, варежки, чтобы согреваться во время открытия. Но все равно очень замерзли.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-55

Впереди олимпийские баталии – для нас в шести видах спорта. Драгметаллов для будущих призеров корейцы не пожалели. Награды образца 2018 будут самыми тяжелыми в истории (подробнее здесь). Их изюминка в том, что все надписи сделаны хангылом – национальным корейским алфавитом. 

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-58

А болеть за команду под красно-зеленым флагом, как показал сегодняшний день, будут на всех континентах.

«Нам очень понравилось шоу, до сих пор под впечатлением». Открытие ОИ-2018-61

В праздничную атмосферу с головой окунуться болельщики, а вот спортсменам не до отдыха. 10 февраля заключительную тренировку проедут фристайлисты, а наши биатлонистки поспорят за медали в спринте.

# Фотофакт # Юлия Бешанова # Зимняя Олимпиада – 2018 # Даниэль Дойс

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