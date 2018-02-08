Японец Нориаки Касаи установил новый рекорд Олимпийских игр

Новости Японии. Прыгун на лыжах с трамплина из Японии Нориаки Касаи стал первым спортсменом, который принял участие в восьми Зимних Олимпийских играх подряд.
8 февраля состоялась квалификация в том виде спорта, в котором принимает участие Касаи.
Спортсмен из Японии впервые принял участие в Играх-1992 и с тех пор соревновался в каждой последующей Олимпиаде. Соревнования в Пхёнчхане стали для Касаи восьмыми по счету.
Сейчас спортсмену 45 лет. Он является призером Игр – у него в копилке серебро ОИ-1994 и ОИ-2014 и бронза сочинской Олимпиады.
До ОИ-2018 Касаи делил рекорд вместе с саночником из России Альбертом Демченко, но последний закончил соревнования после Игр в Сочи.
В седьмых Олимпийских играх в карьере в Пхёнчхане примет участие белорусский лыжник Сергей Долидович.
«Цель – выступить как можно лучше». Сергей Долидович об ОИ-2018 (читать далее).