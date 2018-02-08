Японец Нориаки Касаи установил новый рекорд Олимпийских игр

Новости Японии. Прыгун на лыжах с трамплина из Японии Нориаки Касаи стал первым спортсменом, который принял участие в восьми Зимних Олимпийских играх подряд.

8 февраля состоялась квалификация в том виде спорта, в котором принимает участие Касаи.

Спортсмен из Японии впервые принял участие в Играх-1992 и с тех пор соревновался в каждой последующей Олимпиаде. Соревнования в Пхёнчхане стали для Касаи восьмыми по счету.