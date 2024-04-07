Крупный раскол в НАТО! Военные Альянса появятся в Украине? Борьба за пост генсека

Мы свидетели того, как НАТО, несмотря на обещания, данные в 1990-х, не делать этого (немецкие журналисты нашли даже подтверждающие документы), продолжает поход на Восток. Понятно, что после распада СССР в НАТО больше не было нужды. А противостояние Союзу стало смыслом жизни этой организации на долгие годы.

И когда противника не стало, вместо формирования новой системы сдержек и противовесов Запад решил двинуть НАТО поближе к границам России, что уже тогда не всех приводило в восторг. Звучали скептические мнения. Предсказывали даже войну с Украиной.

Сейчас мы видим, во что это вылилось. Альянс оказался втянут в конфликт, который истощает его ресурсы. При этом даже представители НАТО признают, что не видят, как достойно выйти из этого противостояния.

Более того, дальнейшее существование самого Альянса оказалось под угрозой. Есть вероятность, что Трамп, который имеет все шансы занять кресло президента США, может вывести страну из НАТО. По крайней мере об этом заявляет его экс-помощник Джон Болтон. Конечно, верится в такую перспективу с трудом. Но то, что организация переживает не лучшие времена, это факт.

Так что и юбилей отмечать – а на неделе Альянсу исполнилось 75 – настроение было явно не у всех. Почему день рождения для НАТО – грустный праздник – и что ждет Альянс впереди, расскажет Марина Кишкурно.

Оставь надежду всяк сюда входящий. Брюссельская вечеринка, или саммит в честь дня рождения НАТО. Альянс отмечает 75 лет на острие эскалации. Но помнишь, как все начиналось? Военно-политический блок образовался в 1949-м. Тогда в него вошли 12 стран, своей целью они объявили защиту от возможной советской угрозы.