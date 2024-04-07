WP: Трамп приватно заявил, что положит конец конфликту в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен добиваться от Украины уступок по территориальному признаку для разрешения этого конфликта. Об этом сообщает The Washington Post, передает ТАСС.

По словам источников, Трамп собирается оказать на Украину давление, чтобы та передала России часть своих территорий, в том числе Крым и Донбасс. Это станет резким поворотом в американской политике по вопросу Украины по отношению к действующей администрации Байдена.

Ранее Трамп заявлял, что может урегулировать конфликт на Украине в течении 24 часа после победы на выборах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Россия не знает, как Трамп сумеет реализовать свои обещания, данные в ходе предвыборной кампании. Выборы Президента США пройдут 5 ноября, и борьба, как предполагается, развернется между кандидатами, теми же самыми, что и четыре года назад.